İHH Darfur’un Unutulmuş Bölgelerinde Su Kuyusu Açacak

İHH, bugüne kadar hiçbir yardım kuruluşunun uğramadığı Darfur’un Çad sınırına yakın yerleşim yerinde, 30 yeni su kuyusu açmak için çalışmalara başladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, dünya genelinde su sıkıntısıyla boğuşan milyonlarca kişinin temiz suya ulaşabilmesi için çabalıyor. Bu kapsamda Sudan’a gelen İHH heyeti, Darfur’un Umshalaya bölgesinde 60 su kuyusunu daha hizmete açtı. Hayırseverlerin bağışlarıyla açılan su kuyularından yaklaşık 24 bin Afrikalının istifade etmesi bekleniyor.

“Sudan’a 300 Su Kuyusu”

İHH Su Kuyusu Projeler Koordinatörü Celil Özatamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan 60 yeni su kuyusuyla Sudan genelinde 300 su kuyusuna ulaşıldığını belirtti.

Özatamer, “Elbette bu açılan su kuyularıyla yetinmeyeceğiz. 30 su kuyusunun daha yer tespiti ve fizibilite çalışmaları için Çad sınırına 20 kilometre mesafedeki Kabar bölgesinde, heyetimizle incelemelerde bulunduk.” dedi.

“Suya Ulaşmak İçin 8 Saat Yol Gidiyorlar”

Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı ve kuraklığın baş gösterdiği bu bölgede bugüne kadar hiçbir yardım kuruluşunun çalışma yapmadığına işaret eden Özatamer, “İnsanlar su temin etmek için Çad sınırına her gün 4 saat gidiş, 4 saat dönüş olmak üzere 8 saat yolculuk yapıyor. Eşekler üzerinde yapılan bu yolculukların sonunda bidonlarla su temin ediyorlar. Biz, su kuyuları açacağımızı söylediğimizde bölgedeki insanların sevinçleri görülmeye değerdi. Hayırseverlerin desteğiyle en yakın zamanda 30 su kuyusunu bölge halkının hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Darfur’un yanı sıra kuraklığın en yoğun hissedildiği Somali’de 40, Kenya’da 10, Etiyopya’da 20 ve Cibuti’de de 10 yeni su kuyusunun açılması için çalışma başlattı.