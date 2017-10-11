İHH Arakan’da 270 Bin Kişiye Yardım Ulaştırdı

Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı baskı ve soykırım devam ediyor. Katliamdan kaçarak nehirleri ve dağları aşmayı başaran Arakanlılar Bangladeş’e sığınıyor ve hayata tutunmaya çalışıyor. Zulümden kaçmayı başaramayan Arakanlılar ise Myanmar askerinin ve Budist çetelerin baskısı altında ya ölüme terk ediliyorlar ya da açlık ve sefaletle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Myanmar Arakan içlerine ulaştırdığı yardımların yanı sıra Bangladeş’e göç eden 500 bini aşkın mülteciye de hayırseverlerin desteklerini ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, hem Arakan’da hayata tutunmaya çalışan hem de Arakan’dan Bangladeş’e göç eden yüzbinlerce mülteciye yardım malzemesi ulaştırdı. Bu yardımlardan toplamda 270 bin Arakanlı istifade etti.

Göç esnasındaki ölümler sürüyor

Krizin başladığı 24 Ağustos tarihinden bu yana Arakanlılara her anlamda yardım ulaştırdıklarını açıklayan İHH Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Kutluay, kriz bitene kadar İHH olarak Arakanlıları yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Kutluay, nehirdeki göç esnasında hala ölümlerin yaşandığını ve krizin ilk günkü gibi alarm seviyesini koruduğunu belirtti. İHH olarak gıda, barınma, hijyen, temiz su, sağlık ve giyim yardımları olmak üzere birçok ayrı kalemde yardım ulaştırdıklarını söyleyen Kutluay, yaptıkları faaliyetleri şöyle sıraladı:

On binlerce kişiye gıda yardımı

-93 bin 750 kişiye gıda paketi dağıtımı

-9 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı

-0 ila 4 yaş arası bebek ve çocuklara bin 750 adet bebek maması dağıtımı

Yaklaşık 10 bin aileye barınma yardımı

-6 bin 100 aileye tente dağıtımı

-3 bin aileye hasır dağıtımı

- 450 aileye bambudan yapılan geçici barınak inşası

65 adet tulumbalı su kuyusu

-Kamplarda temiz suya ulaşmakta güçlük çeken Arakanlılar için 65 adet su kuyusu inşa edildi.

Hijyen çalışmaları

-4 bin 400 adet hijyen paketi dağıtımı

-100 adet banyo ve tuvalet yapım aşamasında

Sağlık yardımları

-Bangladeş’teki kamplarda 2 ve Myanmar’da 1 adet olmak üzere günlük bin kişinin istifade ettiği toplamda 3 adet sağlık merkezi inşası

-15 bin kişinin sağlık taramasından geçirilmesi

-Krizin ilk günlerinde 45 yaralıya tedavi ve ulaşımı sağlanması

Elbise ve araç gereç yardımları

-Erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri olmak üzere 4 bin 600 aileye kıyafet paketi dağıtıldı

-2 bin 750 aileye mutfak ve yaşam malzemeleri dağıtımı

-4 bin 300 aileye nakit para dağıtımı

-3 bin 500 adet cibinlik dağıtımı