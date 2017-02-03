İHH Afrika’da 9 Bin Katarakt Ameliyatı Yaptı

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03.02.2017 15:12
İHH Afrika’da 9 Bin Katarakt Ameliyatı Yaptı
İHH, geçen yıl Afrika’nın 5 ülkesinde yaklaşık 9 bin katarakt ameliyatı ve 23 bin muayene yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, geçen yıl 5 ülkede yaklaşık 9 bin katarakt ameliyatı ve 23 bin muayene gerçekleştirdi.

İHH’dan yapılan açıklamada, tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığının, Afrika Kıtası’nda yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma ve göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görüldüğü bildirildi.

“Binlerce Kişi Yeniden Hayata Tutundu”

AA’da yer alan habere göre, teknik ve maddî imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca Afrikalının, ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybettiği ve hayatını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hayırseverlerin destekleriyle yapılan ameliyatlar sonucunda binlerce kişi yeniden hayata tutundu. ‘Afrika’da 100 Bin Ameliyat Projesi’ kapsamında 10 yıldır Afrika’da ameliyatlar gerçekleştiren İHH İnsani Yardım Vakfı’nca 2016 yılında da toplam 8 bin 965 kişi ameliyat edilerek gözleri eski sağlığına kavuştu. 2016 yılında Etiyopya’da 4 bin, Sudan’da bin, Benin’de 600, Uganda’da 500 ve hayırseverlerin desteği ile 2014 yılında Nijer’de açılan Lamorde Göz Hastanesi’nde de 2 bin 865 katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Bu ülkelerde ayrıca 22 bin 750 kişi göz muayenesinden geçirildi.”

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