İHH, 45 Bin Arakanlıya Yardım Ulaştırdı

Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çetelerin 25 Ağustos’ta başlattığı saldırılar sonucu Arakanlı Müslümanların Bangladeş’e geçişleri devam ediyor.

Saldırıların insani krize dönüştüğü ilk günden itibaren sahada insani yardımlarda bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’na bağlı ekipler, son olarak Thankhali Jamtholi Ukiya’da bulunan kampta dağıtım gerçekleştirdi.

Gıda yardımında 2 bin aileye ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı. Daha önce belirlenen ailelere yardımları almaları için kuponlar dağıtılırken, bu sayede karışıklığın ve izdihamın önüne geçildi.

İHH yetkilileri yine aynı kampta 200 aileye Türkiye’den gönderilen nakit yardımları ulaştırdı.

İHH, Bölgede On Binlerce Mülteciye Ulaştı

Vakfın günlerdir yürüttüğü çalışmalar neticesinde 45 binden fazla mülteciye gıda, temizlik malzemeleri ve nakdi yardımlar dağıtıldı.

İHH, göçmenlerin Bangladeş’e ilk ayak bastıkları anda başladığı sıcak yemek dağıtımını yapmaya devam ederken, her gün yaklaşık 2 bin kişiye de düzenli sıcak yemek servis ediyor.

Bangladeş’e Göç Edenlerin En Az 25 Bini Bebek

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugüne kadar Bangladeş’e geçen 300 bin Arakanlı Müslümanın en az 25 bini bebek.

Myanmar ve Bangladeş’i birbirinden ayıran Naf Nehri’den göçmen geçişleri devam ederken, sınıra yakın dağlık alanlarda binlerce Arakanlının beklediği kaydedildi.

Köyleri yakılan Arakanlılar özellikle Myanmar’ın Rathedaung ve Buthidaung bölgelerinde ormanlık alanda yaşam mücadelesi veriyor.

105’den Fazla Köy Saldırı Sonucu Boşaltıldı

Son tespitlere göre, 105’den fazla köy saldırı sonucu boşaltılırken, yakılan iş yeri, cami ve ev sayısı tespit edilemiyor.

Naf Nehri’ni aşarak Bangladeş’e geçen göçmenler, Teknaff bölgesinde yol kenarlarında kendilerine ulaştırılacak yardımları bekliyor.

İHH ve devlet destekli yardımlar haricinde göçmenlere hemen hemen düzenli yardım yapan kurum veya kuruluşun bulunmadığı bölgede, bireysel dağıtımlarda sık sık izdihamlar yaşanıyor.

Kaynak: AA