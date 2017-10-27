İHH, 350 Bin Arakanlıya Yardım Ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı katliamdan kaçmayı başaran Arakanlıların, Bangladeş’e geçerek hayata tutunmaya çalıştığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, Vakıf, Arakan içlerine götürdüğü yardımların yanı sıra Bangladeş’e göç eden yüz binlerce göçmene de hayırseverlerin desteklerini ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İHH, hem Arakan’da hayata tutunmaya çalışan hem de Arakan’dan Bangladeş’e göç eden 350 bin kişiye yardım malzemesi ulaştırdı.

“Arakanlıları Yalnız Bırakmayacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Güney Asya Masası Koordinatörü Münevver Hüseyin, krizin başladığı 24 Ağustos’tan bu yana Arakanlılara her anlamda yardım ulaştırdıklarını belirterek, göç dalgasının devam ettiği bölgede kriz bitene kadar İHH olarak Arakanlıları yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Hüseyin, göçlerin kısmen de olsa azaldığını belirterek, “Yardımlarımızı Bangladeş’in Cox’s Bazar’daki mülteci kampları dışında Myanmar’ın Arakan eyaletinde Sittwe’deki IDP kamplarında ve Maundaw ve Buthidaung’da gerçekleştirdik.” ifadesini kullandı.

İHH’nın Bölgedeki Faaliyetleri

İHH olarak gıda, barınma, hijyen, temiz su, sağlık ve giyim yardımları olmak üzere birçok ayrı kalemde yardım ulaştırdıklarını anlatan Hüseyin, yaptıkları faaliyetleri şöyle sıraladı:

“Yaklaşık 150 bin kişiye gıda yardımı, 128 bin 665 kişiye gıda paketi dağıtımı, 9 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı, 3 bin 100 aileye Adak Akika kurbanlarından pişirilmiş et dağıtımı, 0 ila 4 yaş arası bebek ve çocuklara 2 bin 750 bebek maması dağıtımı, 10 bini aşkın aileye barınma yardımı, 7 bin 825 aileye tente dağıtımı, 4 bin 300 aileye hasır dağıtımı, 450 aileye bambudan yapılan geçici barınak inşası, 65 tulumbalı su kuyusu, kamplarda temiz suya ulaşmakta güçlük çeken Arakanlılar için 65 su kuyusu inşa edildi.”

Hijyen çalışmaları kapsamında 9 bin 400 hijyen paketi dağıtıldığını, 50 banyo ve tuvaletin hizmete sokulduğunu belirten Hüseyin, yaklaşık 200 tuvalet ve banyonun da yapım aşamasında olduğunu bildirdi.

Münevver Hüseyin, Bangladeş’teki kamplarda 2 ve Myanmar’da 1 olmak üzere günlük bin kişinin istifade ettiği toplamda 3 sağlık merkezi inşa edildiğini dile getirerek, 40 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini belirtti.

Hüseyin, erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri olmak üzere 5 bin 600 aileye kıyafet paketi, 3 bin 350 aileye mutfak ve yaşam malzemeleri, 4 bin 300 aileye nakit para ve 8 bin 500 adet cibinlik dağıtımı yapıldığını aktardı.