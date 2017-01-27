İHH, 2016’da 21 Ülkede 901 Su Kuyusu Açtı
Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyarlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor.
İHH İnsani Yardım Vakfı ise dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın her türlü ihtiyacını giderebileceği temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu geliyor.
2016 yılı içerisinde de su kuyusu çalışmalarına ara vermeden devam eden İHH, bu dönemde de Afrika ve Asya’da su kuyuları açarak binlerce insana umut oldu. İHH, toplamda 21 ülke ve 68 bölgede 901 su kuyusunu mağdurların hizmetine sunarak 360 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı.
21 ülkede yeni su kuyusu
İHH’nın 2016 yılında su kuyusu açtığı 21 ülke isimleri ise şu şekilde:
Etiyopya, Somali, Burkina Faso, Nijer, Cibuti, Çad, Sudan, Sierra Leone, Gine, Kenya, Tanzanya, Uganda, Ruanda, Brundi, Güney Afrika, Mali, Gana, Hindistan, Afganistan, Moro ve Patani.
“Kuyularla birlikte gönüller İslam’a ısınıyor”
İHH Su Kuyusu Projeler Koordinatörü Celil Özatamer, su kuyusu projeleri ile birlikte insanların gönüllerinin İslam’a ısındırıldığını ifade etti. Özatamer’in su kuyularının önemi ile ilgili şunları söyledi:
“Doğu Afrika, Batı Afrika ve Güney Asya’da hayvancılık ve tarım ile geçimlerini sağlayan insanlar için su hayati bir öneme sahip. Açtığımız su kuyuları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını sağlamakla birlikte, özellikle hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanılarak bölge insanları için geçim kaynağı oluyor. Susuzluk ve kıtlığın önlenmesinde önemli bir faktör olan su kuyuları ile bölgelerde gönüller fethediliyor ve bölge halkı ile milletimiz arasında gönül bağı kuruluyor. Açılan her su kuyusu Müslümanlarla birlikte yaşayan gayrimüslimlerin de gönüllerini İslam’a ısındırıyor ve bir hidayet vesilesi oluyor.”
663 milyon insan temiz sudan mahrum
İHH İnsani Yardım Vakfı, bugüne kadar 33 ülkede 5 bin 982 su kuyusu açtı. Dünya üzerinde 663 milyon insan temiz su kaynaklarına ulaşamıyor.
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