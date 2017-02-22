İHH 2016'da 17 Bin Kişiye Kurbanları Ulaştırmada Vesile Oldu

​​​​​​​İHH İnsani Yardım Vakfı, 2017 yılında 7 ülkede 210 küçük ve büyükbaş adak ve akika kurbanı keserek 17 bin ihtiyaç sahibi Müslümana yardım ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, yılın her döneminde vacip ibadetlerini yerine getirmek isteyen hayırseverlerin bağışladığı kurban adaklarını ve çocuk verdiği için Allah’a şükretmek maksadıyla bağışlanan akika kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

2017’de Adak – akika projesi kapsamında Asya, Afrika ve Ortadoğu’nun 7 ülkesinde 110 küçükbaş ve 100 büyükbaş kurban keserek 18 bin 38 mazluma yardım ulaştıran İHH, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

“Dertlere derman, kalplere umut olmaya çalışıyoruz”

İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, 2017’nin ilk iki ayında binlerce mazluma adak ve akika kurbanlarını ulaştırarak onlara umut olmayı hedeflediklerini söyledi. Aynacı, şöyle konuştu:

“İHH olarak kuruluşumuzdan bu yana dünyanın her tarafından zulüm görmüş ve çeşitli zorluklarla başa çıkmak zorunda kalan insanlara yardım etmeye gayret ediyoruz. Bu yıl da Müslümanların dertlerine derman, kalplerine umut olma gayesi ileOcak ve Şubat ayında Ortadoğu, Asyave Batı Afrika olmak üzere 3 ayrı bölgede toplam 7 ülkede adak akika programları gerçekleştirdik. Hayırseverlerimizin destekleri ile bu ülkelerdeki muhtaç Müslümanların evlerinde et pişirilmesine katkıda bulunduk.”

Mazlumlar ülkesi Yemen’e 110 küçükbaş kurban

İHH İnsani Yardım Vakfı, 18,8 milyon insanın yardım ve himaye edilmeye muhtaç durumda olduğu Yemen’de 110 küçükbaş adak ve akika kurbanı kesti. Yardımlardan 2 bin 500 Yemenli faydalandı.

Bilindiği üzere Ortadoğu’nun mazlum ülkelerinden biri olan Yemen’de 27,4 milyon civarında insan yaşıyor. İç savaş ve diğer etkenler sebebiyle bu insanların 18,8 milyonu yardıma muhtaç durumda hayatını sürdürüyor. Yemen’de ayrıca 10 milyon insan da açlık dolayısıyla hayati tehlike ile karşı karşıya.

Kurbanlar, 4 Asya ülkesinde 9 bin 538 kişiye ulaştı

İHH, Pakistan’da bulunan İHH yetimhanelerindeki 838 yetim için 10 büyükbaş; Hindistan’da 3 bin 500 mazlum için 20 büyükbaş; Sri Lanka’da 2 bin 400 kişiye 10 büyükbaş ve Bangladeş’te bulunan 2 bin 800 Arakanlı için de 10 büyükbaş kesti. Kesilen kurbanlardan Asya kıtasında 9 bin 538 kişi istifade etti.

Afrika’da 2 ülke: Çad ve Burkina Faso

İHH, adak ve akika ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların taleplerini Afrika’da da karşılıksız bırakmadı. İHH, Çad’da bulunan Orta Afrikalı 3 bin 600 mülteci için 30 büyükbaş ve Burkina Faso’da da 20 büyükbaş keserek 2 bin 400 mağdura yardım ulaştırdı.