İHAK Raporu Altınsu / Şapatan Köylülerinin Uğradığı İşkenceyi Belgeliyor
8 Ağustos’ta gündeme düşen özel hareket polisinin Şemdinli’ye bağlı Altınsu / Şapatan köylülerine uyguladığı işkence İHAK’ın hazırladığı raporla tüm detaylarıyla belgelendi.
A+A-
İnsan Hakları ve Adalet Hareketi İHAK’ın hazırladığı Altınsu / Şapatan raporu, kimi yetkili isimlerin çelişkili beyanlarla üzerini örtmeye çalıştığı işkence ve onur kırıcı kötü muameleyi tüm ayrıntılarıyla ortaya koydu.
İHAK’ın konuyla ilgili hazırladığı raporun bazı çarpıcı hususlarını Yeni Şafak gazetesi muhabiri Cihat Arpacık Twitter hesabından paylaştı.
Şemdinli'deki işkence iddialarıyla ilgili İHAK ( @İHAKadalet ) raporu tamamlandı. Raporun sonuç bölümünden: pic.twitter.com/rYWqwPHThF— Cihat Arpacık (@Arpacik) 24 Ağustos 2017
Aynı raporda Sare Hanım'ın (81) beyanları. Bizim teyzemiz, bizim polisimiz. pic.twitter.com/G3ofTbq5Gt— Cihat Arpacık (@Arpacik) 24 Ağustos 2017
HABERE YORUM KAT