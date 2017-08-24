İHAK Raporu Altınsu / Şapatan Köylülerinin Uğradığı İşkenceyi Belgeliyor

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi İHAK’ın hazırladığı Altınsu / Şapatan raporu, kimi yetkili isimlerin çelişkili beyanlarla üzerini örtmeye çalıştığı işkence ve onur kırıcı kötü muameleyi tüm ayrıntılarıyla ortaya koydu.

Raporun Tam Metni:

İHAK’ın konuyla ilgili hazırladığı raporun bazı çarpıcı hususlarını Yeni Şafak gazetesi muhabiri Cihat Arpacık Twitter hesabından paylaştı.

Şemdinli'deki işkence iddialarıyla ilgili İHAK ( @İHAKadalet ) raporu tamamlandı. Raporun sonuç bölümünden: pic.twitter.com/rYWqwPHThF — Cihat Arpacık (@Arpacik) 24 Ağustos 2017