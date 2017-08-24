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  3. İHAK Raporu Altınsu / Şapatan Köylülerinin Uğradığı İşkenceyi Belgeliyor
İHAK Raporu Altınsu / Şapatan Köylülerinin Uğradığı İşkenceyi Belgeliyor

İHAK Raporu Altınsu / Şapatan Köylülerinin Uğradığı İşkenceyi Belgeliyor

8 Ağustos’ta gündeme düşen özel hareket polisinin Şemdinli’ye bağlı Altınsu / Şapatan köylülerine uyguladığı işkence İHAK’ın hazırladığı raporla tüm detaylarıyla belgelendi.

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İnsan Hakları ve Adalet Hareketi İHAK’ın hazırladığı Altınsu / Şapatan raporu, kimi yetkili isimlerin çelişkili beyanlarla üzerini örtmeye çalıştığı işkence ve onur kırıcı kötü muameleyi tüm ayrıntılarıyla ortaya koydu.

Raporun Tam Metni:

İHAK’ın konuyla ilgili hazırladığı raporun bazı çarpıcı hususlarını Yeni Şafak gazetesi muhabiri Cihat Arpacık Twitter hesabından paylaştı.

 

 

 

 

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