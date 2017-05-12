Iğdır HDP İl Başkanı Hasan Safa Tutuklandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince “PKK üyesi olmak” suçundan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7’sinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında HDP İl Başkanı Hasan Safa’nın da bulunduğu 7 kişiden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, bir kişi ise adlî kontrol şartıyla salıverildi.