İfsad Yayılıyor: Sapkın Evlilikler Malta’da da Yasalaştı!

Muhafazakâr ve Katolik ada ülkesi Malta, eşcinsel sapkınlara evlilik hakkı tanıyan bir yasayı Parlamento’dan geçirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yasayla birlikte ülkede evliliği düzenleyen metinlerden “karı”, “koca” gibi cinsiyet belirten kelimeler çıkarılırken “eş” gibi cinsiyet belirtmeyen kelimeler yerleştirildi.

Anne ve baba kelimeleri ise “doğum yapan ebeveyn” ve “doğum yapmayan ebeveyn” olarak değiştirildi.

Boşanma hakkını 2011’de tanıyan muhafazakâr Avrupa Birliği (AB) ülkesi için eşcinsel sapkınların evliliğine izin vermek büyük bir adım olarak görülüyor.

Geçen ay tekrar göreve seçilen Başbakan Joseph Muscat, eşcinsel sapkınların evliliğini öncelikli konu ilan etmişti.

Yasanın Parlamento’dan geçmesinin ardından Muscat, “Bu tarihi bir oy. Artık demokrasimizin ve toplumumuzun olgunluğa ulaştığını ve hepimizin eşit olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Katolik Kilisesi’nin itiraz ve çağrılarına rağmen 67 milletvekilinden yalnızca biri yasaya karşı oy kullandı.