İfade Özgürlüğü ve Alman Hükûmetinin İkiyüzlülüğü
- Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
RÖPORTAJ
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Pes Doğrusu! Başörtülü Öğrenciyi Kürsüden İndiren Müdüre Mükâfat Gibi Atama!
- Konferans Yasaklamak Sadece Almanya’da Yapılınca mı Kötüdür?
- Almanya Alevi Birlikleri Federasyonundan Mezhep Soslu “Hayır” Açıklaması
- Kral Selman'a Suikast Girişimi
- Kilise Yurdu Bahçesinde 800 Çocuğun Gömülü Olduğu Belirlendi
- "Onları Her Türlü Tehdide Karşı Donatacağız"
- CHP'li İnce Almanya'nın Yasağını Esed Örneğiyle Savundu
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'
- Almanya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suçlamasına Tepki
- Türkiye Diyanet Vakfı Yemen İçin Yardım Kampanyası Başlattı
- Beşşar Esed ve Pilotu Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu!
- Cuntacı Akın Öztürk İki Kez Kaçmaya Çalıştı
- Pes Doğrusu! Başörtülü Öğrenciyi Kürsüden İndiren Müdüre Mükâfat Gibi Atama!
- Konferans Yasaklamak Sadece Almanya’da Yapılınca mı Kötüdür?
- CHP'li İnce Almanya'nın Yasağını Esed Örneğiyle Savundu
- Almanya Alevi Birlikleri Federasyonundan Mezhep Soslu “Hayır” Açıklaması
- Beşşar Esed ve Pilotu Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu!
- 'Amerikan ve Rus Askerleri Münbiç'te Birlikte Devriye Geziyor'
- “Suriyeli Çocukların Ruh Sağlığı Giderek Bozuluyor”
- "Onları Her Türlü Tehdide Karşı Donatacağız"
- Fransa Alplerinde Nefes Darlığı Çekmek
- ‘Cumhuriyet Dönemi Din Politikaları ve Yasaklar Süreci’
- Darbeci Askerlerin ABD Ziyaretine "NATO Kılıfı"
- Binali Yıldırım Suriye Meselesinden Ne Anladığını Gösterdi!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim