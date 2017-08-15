Yazısında konuyla ilgili “Tuhaf olan şu ki Amerika’nın bu suçlamalarına PKK-PYD’ye yaptığı devasa silah ve mühimmat yardımları hatırlatılarak ve El-Kaide, IŞİD suçlamaları birer iftira ve kara propaganda sayılarak cevap verilemiyor. Aksine suçlamalar karşısından belirgin bir biçimde panik ve kendini ispat gayretleri öne çıkıyor. Amerika’nın ‘sınır kapatma’ tavsiyesi hızla yerine getiriliyor ve Cilvegözü sınır kapısı temel bazı ihtiyaç malzemeleri dışında geçişlere kapatılıyor. Amerika’nın oluşturduğu tehdit algısına teslim olan bir Türkiye görüntüsü ve işleyişi hem Türkiye’nin hem de kardeş Suriye halkının aleyhine işlemekte. Sadece Amerika değil Rusya ve İran’ın desteğini arkasına alan Esed rejimi de Türkiye’nin son dönemde belirginlik kazanan bu çekingen, geri adım atmayı alışkanlık haline getirmiş siyasetinden sonuna kadar istifade etmekteler elbette.” değerlendirmesini yapan Kenan Alpay, “İdlip’ten Türkiye’yi Kim Tehdit Ediyor?” sorusunu soruyor.

Kenan Alpay’ın yazısının tam metnini okumak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz:

İDLİP’İ KİM, KİMLER HESABINA ÖZGÜRLEŞTİRECEK!>>>