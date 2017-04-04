İdlip’teki Kimyasal Katliam Rusya Temsilciliği Önünde Protesto Edildi

»Ana Sayfa»İstanbul
04.04.2017 23:51
İdlip’teki Kimyasal Katliam Rusya Temsilciliği Önünde Protesto Edildi
Suriye’nin İdlip kentine yönelik kimyasal saldırılar Taksim'deki Rusya Konsolosluğu önünde protesto edildi.

HAKSÖZ HABER

Bugün Esed ve Rus güçleri tarafından gerçekleştirilen ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin de yaralandığı İdlib’e yönelik kimyasal saldırılar İstanbul’da protesto edildi. Sabah Namaz Devrimi’nin çağrısı ile Taksim Tünel girişinde bir araya gelen topluluk tekbirler ve sloganlar eşliğinde Rusya Konsolosluğu önüne doğru yürüdü.

Konsolosluk önünde gerçekleştirilen protesto eyleminde, Adem Özköse, Mustafa Yılmaz, Erem Şentürk, Yakup Köse birer konuşma gerçekleştirdi. Azem Kurulay'ın okuduğu dua ile protesto sona erdi. 

Adem Özköse, "Ey alçaklar, ey zalimler, İdlip'teki çocukları hangi suçlarından dolayı katlettiniz, öldürdünüz? Hz.Hüseyin ve Hz.Ali efendimizin takipçisi olduğunu söyleyen Hamaney! Sen Hz.Ali'nin, Ehlibeyt'in değil Yezit'in takipçisisin! Bugün Avrupa'da 50 tavuk katledilse dünya ayağa kalkardı. Ama öldürülenler Müslüman olunca kimse bir şey demiyor, diyemiyor!" dedi.

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Fotoğraflar: Mehmet Akça

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