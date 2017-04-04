İdlip’teki Kimyasal Katliam Rus Konsolosluğu Önünde Protesto Edilecek

İdlib’te bugün Esed ve Rus güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal katliam Beyoğlu’nda bulunan Rusya Konsolosluğu önünde protesto edilecek.

Sabah Namazı Devrimi organizesiyle yapılacak protestoya Özgür-Der Üniversite Gençliği de destek verecek. Protesto bu akşam (4 Nisan Salı) saat 21:00’da Taksim Tünel önünde toplanıp, Rusya Konsolosluğuna yürüme şeklinde gerçekleştirilecek.