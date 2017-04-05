İdlib'teki Kimyasal Katliam Muş'ta Protesto Edildi
Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğunun öncülüğünde ve diğer birçok öğrenci topluluğunun da destek sunduğu Suriye İdlib’de yapılan katliamda hayatını kaybedenler için Muş Alparslan Üniversitesi Kütüphanesi önünde topluca dua edildi.
Duadan önce konuşan öğrenci topluluğu akademik danışmanı Hatip ERDOĞMUŞ şunları dedi: ”Suriye’deki savaşın yedinci yılına girerken dün sabah saatlerinde İdlib’de Esed ve Rusya tarafından kimyasal gazla çoğu çocuk olmak üzere100’e yakın sivilin katledil, yüzlercesi yaralandı. Altı yıldır yaşanan katliamlara bir yenisi eklendi. Dün Hama’da, Halepçe’de yapılan katliamların bir benzerine tanık olduk… Oğul Esed tekrar bize baba Esed’in yolunda olduğunu gösterdi. Yapılan bu katliama, savaş suçuna tüm dünya sağır, dilsiz ve maalesef kör kalmakta. Dün Rusya’daki saldırıya gösterilen tepkinin benzerinin bu katliama da gösterilmesini beklerdik ama nafile… Bizler “Bir zulmü engelleyemiyorsanız bari onu herkese duyurun” şiarıyla bugün burada toplandık. Her zaman zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Zalim Firavun ve ordusunu denize gömen Rabbimizden; günümüzün firavunlarını, zalimlerini kahretmesini, zelil etmesini diliyoruz. “
Daha sonra Öğretim Görevlisi İkram Filiz’in okuduğu duaya geçildi. Duadan sonra tekbirler ve “Kahrolsun Emperyalist Rusya”, “Suriye halkı yalnız değildir” “Uyan , Diren, Özgürleş”, “Kahrolsun Esed İşbirlikçi Zalimler” gibi sloganlar atılarak kalabalık dağıldı.
Okunan Dua:
Ey insanların hallerini halden hale çeviren Allahım; Halimizi zilletten izzete inkılâp ettir! Müslümanlar yardımına muhtaç, Müslümanlara yardım eyle. Bugün yerel ve küresel ifsat güçleri Müslümanlara saldırmaktadır. Müslümanlara güç ve kudret ver, direnme gücünü bahş et. Ey Mazlumların Rabbi, sığınağı, dostu, yardımcısı Allah’ım. İmhal eder; ama ihmal etmezsin. He şeyi işiten, her şeyi bilen, her şeyden haberdar, her şeye güç yetiren, mülkün mutlak sahibi sensin. Suriyeli, kardeşlerimizi sahipsiz bırakma. Onları gaybi yardımlarınla destekle.
Ey insanların kalplerine dilediği gibi hükmedebilen; Müslümanları bizlere sevdir. Bizi de Müslümanlara sevdir. Müslümanlarla birlikte olma şuurunu bizlere nasip et. Bizler Tevbe ettik. Sana yöneldik. Af dileniyoruz senden. Zalimlerin zulmüne karşı birlik olmayı, kardeş olmayı, direnmeyi; kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeyi bahş et bizlere. Kalplere hükmeden sensin. Kalplerimizi Müslümanlara merhamet ile doldur. Kalplerimizi zalimlere, fasıklara, kafirlere meylettirme. Allahım Suriyeli kardeşlerimizin yardımcısı ol, onlarla kardeş olma şuurunu bizlere nasip et.
Ey insanlar üzerinde yegâne tasarruf etme gücüne sahip olan Allahım; Yeryüzünü ifsad eden müstekbirler, İdlipli kardeşlerimizi katlediyor. Kendilerinde güç vehim edenlerin tuzaklarına karşılık sen, “Ol!” emrinle zalimlerin hesaplarını, plan ve projelerini altüst et. Tuzak kuranların tuzaklarıyla dağlar sarsılsa, yer yarılsa, bombalar ardı ardına patlasa da Müslümanlara zafer nasip eyle. Her şey kendisinin kudret elinde olan Allahım, her şeye güç yetiren Allahım. Senden başka mutlak güç sahibi yoktur. İdlipli kardeşlerimize direnme gücü ve azmi ver.
Ey kendisinden başka ilah olmayan Allahım; duamız sanadır. Bizlere bir çıkış yolu göster. Ümmete mutmain bir kalp, kavi bir el, zafer dolu günler nasip eyle. Allahım mahzun etme, mahcup etme. Bizi sensiz bırakma. Kimsesizlerin kimsesi sensin. Zalimlerin sofrasına yem etme. Zalimlere tanıdığın mühleti kudretinle bitir, fırsat ver Suriyeli kardeşlerimize. İslamı daim Müslümanları muzaffer kıl.
Ey Mü’minlerin, Müslümanların velisi Allahım; “Allah’ın yardımı ne zaman?” feryadına yardımınla peygamberlerine icabet ettin“Bize katından bir veli gönder!” duasına; peygamberler, şehitler, sıddıklar, melekler ile icabet ettin. Allahım bugün de İdlipli kardeşlerimiz yardımına muhtaç. İdlipli kardeşlerimize yardım et. Bize kimse ol ki senin düşmanların zelil, dostların ise aziz olsun.
Ey dostlarına emniyet veren, müstekbirleri zelil eden, zorbaları helak eden Allahım; dualarımızı kabul et, çağrılarımıza icabet buyur. Arzında azgınlık ve fesadı çoğaltan
zalimlerin tuzaklarını bizlerden uzaklaştır, güçlerini zayıflat, birliklerini dağıt. Onları, yardımcılarını, destekçilerini, onlarla barış içinde olanları aziz sıfatınla zelil eyle, cezalandır.
Ey kimsesizlerin kimsesi Allahım; Malik olan Allah'ım mülkünde zalimlik yapanları zelil eyle, kardeşlerimizi katleden Amerika, Rusya, Esad, İran zalimlerini ve tüm destekçilerini kahhar isminle kahr eyle. Gaybi yardımlarını Suriyeli kardeşlerimize indir. Sapkın, zalim, fasık kavimleri cezalandırdığın gibi bu zalimlerin cezalarını bizlere görmeyi nasip eyle. Kendisine Müslümanım diyenlerin suskunluğunu da sana şikayet ediyoruz. Gaflette olanları gafletten uyandır Rabbim.
Allahım! Sana şikayette bulunuyoruz. Sana şikayette bulunuyoruz. Sana şikayette bulunuyoruz. Gücümüzün azlığını, imkanımızın yetersizliğini ve insanlara karşı zaafımızı sana şikayet ediyoruz..
Sen mustazafların Rabbisin Sen bizim Rabbimizsin Bizi kime bırakıyorsun? Allahım! Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyoruz…
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