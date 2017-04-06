İdlib'te İkiz Çocuklarını Kaybeden Babanın Feryadı
İdlib’te katil Esed rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırı sonucu ortaya çıkan yürek yakıcı tabloya dair görüntüler gelmeye devam ediyor. İkiz çocuklarını saldırıda kaybeden Muhammed El-Yusuf da saldırıyı yaşayan kardeşlerimizden…
Saldırı sonrası gelen yeni görüntüde ikiz çocukları Aya ve Ahmed’i kaybeden Muhammed El-Yusuf’un feryadı yer alıyor.
Saldırıda eşini de kaybeden acılı babanın o sözleri:
“Aya ve Ahmed, canlarım, yolunuz açık olsun, Allah’ın evine gidiyorsunuz! Kime şikâyet edeyim, bu acıyı nasıl anlatayım? İşte, dünya görsün halimizi… Sabır ya Rabbim!”
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD’den Teşvik Rusya’dan Destek, Esed'ten KatliamEsed rejiminin Doğu Guta’dan sonra yaptığı en büyük kimyasal saldırı, ABD’nin üst üste yaptığı destek açıklamalarının ardından geldi. Saldırıdan sonra ise devreye Ruslar girdi. Rejimin kimyasal maddeler bulunan bir depoyu vurduğunu söyledi
İdlib'te İkiz Çocuklarını Kaybeden Babanın Feryadıİdlib’te katil Esed rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırı sonucu ortaya çıkan yürek yakıcı tabloya dair görüntüler gelmeye devam ediyor. İkiz çocuklarını saldırıda kaybeden Muhammed El-Yusuf da saldırıyı yaşayan kardeşlerimizden…
İdlib’deki Kimyasal Katliam Avusturya’da Protesto EdildiAvusturya’nın başkenti Viyana’daki Birleşmiş Milletler (BM) ofisinin önünde Esed rejiminin kimyasal silah kullanarak gerçekleştirdiği katliam protesto edildi.
Suriye Konferansı’nda 6 Milyar Dolar Bağış Sözü VerildiBrüksel’de yapılan ve Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırıların gölgesinde geçen Suriye Yardım Konferansı’nda, 6 milyar dolar bağış taahhüdünde bulunuldu.
“Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “İdlib’den getirilmiş 3 ceset üzerinde yapılan otopsi sonucu Esed’in kimyasal silah kullandığı tespit edilmiş durumda.” dedi.
RÖPORTAJ
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
KURAN ÇALIŞMALARI
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- İdlib’de Gerçekleşen Katliam Van’da Lanetlendi
- “Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Batman’da Protesto Edildi
- Suriye Konferansı’nda 6 Milyar Dolar Bağış Sözü Verildi
- Kimyasal Saldırılar Doğu Guta ve Çobanbey’de Protesto Edildi
- Haksöz Dergisinin Nisan 2017 Sayısı Çıktı!
- Rotary Kulübünde Bir Molla
- Brezilya’da Mahkeme Polislerin Grev Hakkı Olmadığına Hükmetti!
- “İdlib’de Kimyasal Gaz ve Kerkük’te Zehirli Hava”
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Avusturya’da Protesto Edildi
- Hamas'tan Filistinlilere 'Aksa Çağrısı'
- Trump, Putin ve Tüm Zalimlere!
- “Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”
- Suriye Konferansı’nda 6 Milyar Dolar Bağış Sözü Verildi
- BM'den Suriye'de 72 Saatlik Ateşkes Çağrısı
- Haya Duvarı Bir Kere Yıkılmaya Görsün!
- Abdullah Muhaysini’den Ebubekir Sifil’e Güzel Bir Üslupla Cevap
- Trump: "Dün Yapılanlar Benim İçin Kabul Edilemez"
- Suriye’den Yayılan Kötü Kokulara Önlem!
- İdlib'teki Kimyasal Katliam Muş'ta Protesto Edildi
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Bingöl’de Lanetlendi
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Kayseri’de Lanetlendi
- “BM Toplantısı Yine Formaliteden İbaret Kalacak”
- Meral Akşener’in Avukatı ‘FETÖ’den Tutuklandı
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim