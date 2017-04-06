İdlib'te İkiz Çocuklarını Kaybeden Babanın Feryadı

İdlib’te katil Esed rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırı sonucu ortaya çıkan yürek yakıcı tabloya dair görüntüler gelmeye devam ediyor. İkiz çocuklarını saldırıda kaybeden Muhammed El-Yusuf da saldırıyı yaşayan kardeşlerimizden…

Saldırı sonrası gelen yeni görüntüde ikiz çocukları Aya ve Ahmed’i kaybeden Muhammed El-Yusuf’un feryadı yer alıyor.

Saldırıda eşini de kaybeden acılı babanın o sözleri:

“Aya ve Ahmed, canlarım, yolunuz açık olsun, Allah’ın evine gidiyorsunuz! Kime şikâyet edeyim, bu acıyı nasıl anlatayım? İşte, dünya görsün halimizi… Sabır ya Rabbim!”



