İdlib'te 'Astana' Protestoları Sürüyor

Suriye'nin muhaliflerin kontrolündeki İdlib şehrinde Astana görüşmeleri ve toplantıda alınan kararlara karşı düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde düzenlenen görüşmelerde İdlib'te 'çatışmasızlık bölgesi' ilan edilmesi kararı alınmıştı. Toplantıda alınan 'çatışmasızlık' kararına Esed rejimi ve Rus uçakları bölgeye 150'den fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda İdlib'in güneyindeki 5 hastanenin tamamen kullanılamaz hale geldiği, çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cuma namazı sonrası İdlib şehir merkezinde toplanan çok sayıda Suriyeli toplantıda alınan kararları protesto etti. Göstericiler Esed rejimi ve müttefikleri aleyhine sloganlar attı.

İdlib'e Gözlemci Gönderilmesi Kararı Alınmıştı

Suriye'de altı yıldır devam eden iç savaşı sonlandırmak için Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimleriyle Kazakistan'ın başkenti Astana'da altıncısı düzenlenen zirvede, İdlib bölgesinde her üç ülkeden 500'er olmak üzere toplam 1.500 gözlemci konuşlandırılması yönünde mutabakata varıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda gözlemcilerin faaliyetlerinin üç garantör ülke arasında oluşturulacak "Müşterek Koordinasyon Merkezi” tarafından sağlanacağı bilgisi yer aldı.

Kaynak: Mepa News