İdlibli Öğretmenin Hayali

HAKSÖZ-HABER

Nağan Elvan, 25 yaşında, Suriyeli bir öğretmen… İdlib’de öğretmenlik yaptığı okulun bombalanması sonucu iki bacağını da kaybetti. Tekrar yürümesini sağlayacak protezlere sahip olma umuduyla Türkiye'ye geldi.

Bu, genç öğretmenin bacaklarını kaybetmesinin nedeni bir okulun bombalanması... Bugünlerde sıkça “İdlib’i özgürleştirmek”ten bahsedenlerin 'görüşelim, birlikte hareket edelim' diye bahsettikleri şer güçleri bombaladı o okulu. Ekmek fırınlarını, camileri, hastaneleri bombaladıkları gibi.

Nağan Elvan şimdi sığındığı Türkiye'de protez bacaklar ile yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor. AA’nın geçtiği habere göre ülkesinde ilkokul öğretmeni olan Elvan'ın hayatı 6 ay önce öğrencilerine ders verdiği okulun rejim uçaklarının saldırısına uğramasıyla karardı. Olay yerinde iki bacağı parçalanan Elvan, uzun süre ülkesinde tedavi gördükten sonra Türkiye'ye sığındı.

Asla Unutamayacağım…

Eşi ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yaşayan Nağan Elvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı gününü hatırlamak dahi istemediğini söyledi.

Öğrencilerine ders verdiği sırada olayın yaşandığını anlatan Elvan, ''Sınıfta ders işliyordum, son ders olacaktı sanırım. Çok şiddetli bir patlama oldu ve tüm bina adeta üzerimize yıkıldı sandık.'' dedi.

Kendine geldiğinde iki bacağının olmadığını gördüğünü aktaran Elvan, ''O an dünya başıma yıkıldı. Hayatımda asla unutamayacağım bir an oldu. Öğrencilerimi de sordum, şükür yaralanma harici hiçbirine bir şey olmamıştı." ifadesini kullandı.

"Yine O'nun ayetlerindendir ki sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratmış, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır." (Rum Suresi, 21. Ayet)

En Büyük Destekçim Eşim

Elvan, saldırıdan 3 ay önce evlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eşimle birlikte elimizde kalan o mutlu günlerimize ait fotoğraflarla avunuyoruz. Çok şükür hayattayım. Benim en büyük destekçim eşim. Yemek, giyinme ve birçok konuda benim her zaman yanımda. Temin ettiğimiz tekerlekli sandalye ile eşim beni zaman zaman gezdiriyor. Kucağına alarak camdan dışarıyı seyretmemi sağlıyor. Ona çok teşekkür ediyorum ancak ben kendi başıma yürümek de istiyorum. Eğer protez bacak olursa yürüyebilirim. Türkiye'ye protez bacak için geldim. Umarım bir yardım eli uzanır diye bekliyorum."