İdlib’e Rejim ve Rusya'dan Bir Ayda 767 Hava Saldırısı!

Beyaz Baretliler olarak da bilinen Sivil Savunma, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kentinde Beşşar Esed rejimi ve Rusya tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları ile ilgili açıklama yaptı.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, açıklamada, eylül ayı içerisinde İdlib’e yönelik rejim ve Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından 767 hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Gerçekleştirilen hava saldırılarında 247 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, Sivil Savunma ekiplerinin bombardımanlardan etkilenen 830 sivile yönelik müdahalede bulunduğu ifade edildi.