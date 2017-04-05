İdlib’den Türkiye’ye Getirilen Yaralı Sayısı 32’ye Ulaştı!
Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in Han Şeyhun beldesinde Beşşar Esed güçleri tarafından kimyasal silahla gerçekleştirilen saldırılardan etkilenen Suriyeliler Türkiye’ye sevk ediliyor.
AA’da yer alan habere göre, Cilvegözü Sınır Kapısı’na getirilen Suriyeliler, özel kıyafetler giyen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinden sonra Türkiye’ye alınıyor.
Sabah saatlerinden bu yana Türkiye’ye getirilen ve Hatay’daki hastanelere kaldırılan kişi sayısının 32 olduğu, durumu ağır olan 2 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
“Ailemden Haberim Yok”
Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren hastalardan Veda Ajej (35) isimli kadın, saldırı sırasında eşi ve çocuklarıyla evde olduğunu belirtti.
Büyük bir gürültüyle uyandıklarını aktaran Ajej, “Gazdan etkilenmiştik. Kalkıp, düşmeye başladık. Ayakta duramıyorduk. Baş dönmesi ve mide bulantısı oldu. Nefesim daraldı. Nefes alamaz oldum. Gözlerimden yaş geliyordu. Sonra kendimi kaybettim. Gözümü Türkiye’de hastanede açtım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Eşim ve 2 çocuğumun durumunu bilmiyorum. Onlara ne olduğunu bilmiyorum. Onlardan haberim yok.” ifadelerini kullandı.
“Büyük Bir Patlama Oldu”
Hastanede tedavi gören 14 yaşındaki Mahmut Mansur da saldırı sırasında fırında çalıştığını belirtti.
Fırının evlerine yakın olduğunu anlatan Mansur, “Büyük bir patlama oldu. Başım dönmeye başladı. Yere düştüm. Ayağa kalkamaz oldum. En son etrafımda enkaz vardı ve çığlıkları duydum. Çok sayıda ölü ve yaralı vardı, gerisini hatırlamıyorum.” dedi.
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