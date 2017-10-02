İdlib’den Acil Yardım Çağrısı

HAKSÖZ-HABER

Astana’nın bir oyun ve aldatmacadan ibaret olduğunu ve katil Rusya cephesinde hiçbir şeyin değişmediğini göstermeye Cumartesi günü İdlib’in Elmanaz kasabasında yaşanan can pazarı yeter de artar bile.

Suriye’deki yerel kaynaklarımızın Haksöz-Haber’e ulaştırdığı videolar yürek burkucu görüntüler içeriyor. Katil Rusya’ya ait iki uçağın gün boyunca defalarca vurduğu İdlib’in Elmanaz kasabasında kelimenin tam anlamıyla bir can pazarı yaşandığı videolardaki dehşetten anlaşılabiliyor.

40 şehit ve yüzlerce yaralının olduğu belirtilen saldırılarda enkaz altında kalan ve can çekişen çocukların görüntüsü yürek burkucu…