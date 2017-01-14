İdlib’deki Saldırıdan Üç Saat Sonra Enkazdan Kurtarıldı! (Video)

»Ana Sayfa»Suriye
14.01.2017 22:42
İdlib’deki Saldırıdan Üç Saat Sonra Enkazdan Kurtarıldı! (Video)
Esed güçlerine ait bir savaş uçağının İdlib’in Maaret el-Mısrin kasabasındaki bir yerleşim yerini bombalaması nedeniyle yıkılan bir binanın enkazı altında kalan çocuk üç saat sonra kurtarıldı.

Beşşar Esed güçlerine ait bir savaş uçağı bugün Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib’in Maaret el-Mısrin kasabasındaki bir yerleşim yerini bombaladı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirirken 21 kişi de yaralandı.

Saldırıdan hemen sonra yıkılan binaların enkazları altında kalanlara ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Sivil savunma gönüllülerinden oluşan The White Helmets isimli grubun Twitter’dan paylaştığı bir videoda söz konusu saldırıdan üç saat sonra, yıkılan bir binanın enkazı altında kalan çocuğun kurtarıldığına dâir görüntüler yer alıyor:

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