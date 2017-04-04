İdlib’deki Kimyasal Saldırılardan Etkilenenler Reyhanlı’ya Getiriliyor
Suriye’de Beşşar Esed güçleri tarafından İdlib’in Han Şeyhun beldesinde düzenlenen klor gazlı saldırıdan etkilenenler Hatay’ın Reyhanlı ilçesine getiriliyor.
Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in Han Şeyhun beldesine klor gazıyla Esed güçleri tarafından düzenlenen saldırıdan etkilenenler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’na getiriliyor.
AA’da yer alan habere göre, ilk müdahalesi özel kıyafetli sağlık ekiplerince yapılanlar, ardından da Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınıyor.
Hastaneye getirilenler arasında yer alan çocukların ise acı içinde oldukları gözleniyor.
Bu arada, Reyhanlı Devlet Hastanesi Acil Servisi giriş ve çıkışlara kapatılırken, AFAD’a bağlı bir kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer keşif aracının (KBRN) da Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptığı görüldü.
Etiketler: suriye, idlib, hatay, reyhanlı, beşşar esed, kimyasal saldırı
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