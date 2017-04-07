“İdlib’deki Kimyasal Saldırıda En Az 27 Çocuk Hayatını Kaybetti”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Han Şeyhun’daki kimyasal saldırıda en az 27 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF), yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Han Şeyhun’daki kimyasal saldırıda en az 27 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

AA’da yer alan habere göre, aralarında çocukların da bulunduğu 546 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısın artmasından endişe duyulduğu vurgulandı.

Ne Olmuştu?

Beşşar Esed güçleri geçtiğimiz günlerde Han Şeyhun’u kimyasal gaz içeren bombalarla hedef almıştı.

Saldırıda, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 100’ü aşkın sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.