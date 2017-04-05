İdlib’deki Kimyasal Katliam Bingöl’de Lanetlendi

Suriye’nin İdlib kentinde Esed ve Rusya güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal katliam Bingöl’de lanetlendi.

Haksöz Haber

Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in Han Şeyhun beldesinde Beşşar Esed ve Rusya güçleri tarafından gerçekleştirilen klor gazlı saldırılar Bingöl’de lanetlendi.

Bingöl Üniversitesi Müslüman Gençliği olarak bir araya gelen öğrenciler, sabah namazından sonra İdlib’de yaşanan kimyasal katliamı protesto etti.

Grup adına basın açıklamasını Mehmet Kadıl okudu. Basın metninin okunmasının akabinde Melih Durmuş’un duası ile program sona erdi.

Programda “Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!”, “Katiller Allah’a Hesap Verecek!”, “Uyan, Diren, Özgürleş!” sloganları atılırken sık sık tekbir de getirildi.

Basın açıklamasının tam metni:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

“(Resûlüm!) Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.” (İbrahim, 42)

Bilindiği üzere Suriye intifadası 6. yılını doldurup 7. yılına girdi. Bu kutlu direnişe tahammül edemeyen şer odakları; zalim Baas rejimi, emperyalist Rusya ve İran hiçbir hukuk gözetmeden katliamlarına devam etmekte. Hiçbir ahlaki değer taşımayan bu cenah çocuk, kadın, yaşlı demeden haince saldırılarını sürdürmekte.

Dün sabah saatlerinde ise Esed ve Rus güçleri tarafından Suriye’nin İdlib kentine kimyasal saldırılar düzenlenmiş ve gerçekleştirilen bu canice saldırılarda 100’ü aşkın kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlerden birçoğunun çocuk ve kadın olduğunu öğrendiğimizde ise bu alçak cenahın gözü dönmüş katillikler olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bugün Londra’da, Washington’un ortasında veya Viyana’nın ortasında 50 tavuk katledilseydi, meydanlarında 50 hayvan katledilseydi bütün dünya ayağa kalkardı. 50’den fazla Suriyeli çocuk bugün İdlib’de kimyasal silahlarla canice katledildi. Ama ufak tefek sesler dışında bir ses çıkmadı hiçbir Batı ülkesinden. Şunu deklere ediyoruz ki gerçekten zalimin karşısında, mazlumun yanında olan her topluluk, kısık seslerle değil gür bir nidayla zulmü haykırır.

Biz duyarlı Müslümanlar olarak vakur ve izzetiyle Suriye direnişini onurumuz bilip her fırsatta sesimizi gür bir şekilde yükselttiğimizi ve her zaman için yükselteceğimizi bir kez daha deklare ediyoruz. Ali Şeriati’nin deyimiyle “Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından onu duyurun.” şiarıyla hareket edip her zaman için zalimlerin karşısında, mazlumun yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.

Biz Bingöl Müslüman Gençliği olarak İdlib’de bugün yaşanan vahşeti ve Suriye’nin tamamında 7 yıldır yaşanan bu tür zulümleri lanetliyoruz. Eli kanlı katillerin elbet yaptıklarının cezasını çekeceğini biliyor ve buna iman ediyoruz. Rabbimizden, zalimlerin cezalarını bizler eliyle vermesini niyaz ediyor, Allah’tan İdlib’deki kardeşlerimize sabır vermesini ve yardım etmesini diliyoruz.

Ve son olarak şunu söylüyoruz: Zalim Firavun’u ve ordusunu denize gömen Rabbimiz. Sen günümüz Firavunlarını Kahhar isminle kahreyle. Onlara ne bu dünyada ne de öteki dünyada sıhhat verme ve onları bizlerin eliyle, fikriyle cezalandır.