İdlib’deki Kimyasal Katliam Batman’da Protesto Edildi

Suriye’nin İdlib kentinde Rusya destekli Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal katliam Batman’da lanetlendi.

Haksöz Haber

Beşşar Esed ve destekçisi Rusya tarafından Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 100’ü aşkın kişinin katletildilmesine, yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olan kimyasal saldırılar, Batman Düşünce ve İnanç Platformu’nun gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla Batman Atatürk Parkı’nda protesto edildi.

Özgür Suriye bayraklarının taşındığı eylemde “Suriye’ye Özgürlük Direnişle Gelecek!”, “Zalimler Defolsun, Suriye Özgür Olsun!”, “İnsanlık Onuru Suriye’de Ölmesin!”, “Esed Canavarını Durdurun!” yazılı dövizler taşındı.