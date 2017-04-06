İdlib’deki Kimyasal Katliam Batman’da Protesto Edildi

»Ana Sayfa»Batman
06.04.2017 11:23
İdlib’deki Kimyasal Katliam Batman’da Protesto Edildi
Suriye’nin İdlib kentinde Rusya destekli Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal katliam Batman’da lanetlendi.

Haksöz Haber

Beşşar Esed ve destekçisi Rusya tarafından Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 100’ü aşkın kişinin katletildilmesine, yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olan kimyasal saldırılar, Batman Düşünce ve İnanç Platformu’nun gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla Batman Atatürk Parkı’nda protesto edildi.

Özgür Suriye bayraklarının taşındığı eylemde “Suriye’ye Özgürlük Direnişle Gelecek!”, “Zalimler Defolsun, Suriye Özgür Olsun!”, “İnsanlık Onuru Suriye’de Ölmesin!”, “Esed Canavarını Durdurun!” yazılı dövizler taşındı.

batman_idlib_katliamini_protesto-(1).jpg

batman_idlib_katliamini_protesto-(2).jpg

batman_idlib_katliamini_protesto-(3).jpg

batman_idlib_katliamini_protesto-(4).jpg

batman_idlib_katliamini_protesto-(5).jpg

batman_idlib_katliamini_protesto-(6).jpg

batman_idlib_katliamini_protesto-(7).jpg

batman_idlib_katliamini_protesto-(8).jpg

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Batman Özgür-Der Gençliğinden Ümmet İftarı Etkinliği20 Temmuz 2014 Pazar 03:11
  • Batman`da Binler Gazze İçin Yürüdü19 Temmuz 2014 Cumartesi 01:02
  • Liseliler'den Batman'da 529 İdam Protestosu26 Nisan 2014 Cumartesi 13:48
  • Batman’da İdam Kararları Protesto Edildi12 Nisan 2014 Cumartesi 23:48
  • Darbecilerin İdam Kararları Batman’da Protesto Edildi26 Mart 2014 Çarşamba 22:41
  • Batman’da İşkenceci Baas Rejimi Lanetlendi22 Ocak 2014 Çarşamba 16:56
  • Batmanda Suriyede Protestosu23 Ağustos 2013 Cuma 11:28
  • Batmanlılar Mısır Katliamını Lanetledi15 Ağustos 2013 Perşembe 10:15
  • Adeviye’deki Katliam Batman’da Protesto Edildi27 Temmuz 2013 Cumartesi 21:07
  • Batmandan Mursiye Destek Eylemi05 Temmuz 2013 Cuma 16:00
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim