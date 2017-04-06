İdlib’deki Kimyasal Katliam Avusturya’da Protesto Edildi

»Ana Sayfa»Suriye
06.04.2017 12:43
İdlib’deki Kimyasal Katliam Avusturya’da Protesto Edildi
Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Birleşmiş Milletler (BM) ofisinin önünde Esed rejiminin kimyasal silah kullanarak gerçekleştirdiği katliam protesto edildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ofisinin önünde toplanan çok sayıda gösterici, Beşşar Esed güçleri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde kimyasal silah kullanılarak işlenen katliamı protesto etti.

AA’da yer alan habere göre, özgür Suriye bayrakları taşıyan göstericiler, “Suriye’ye özgürlük!”, “Kahrolsun Esed!”, “Suriye’den ellerini çek!”, “İdlib’e özgürlük!” sloganları attı.

“Esed ve İşbirlikçileri Savaş Suçu İşliyor”

BM’nin Viyana binası önünde basın açıklamasında bulunan protestocular, Suriye’nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun beldesinde, Esed güçleri tarafından kimyasal silahlarla bir kez daha sivil insanların katledildiğini, Esed güçlerinin toplu katliamlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Esed ve işbirlikçilerinin “savaş suçu” işlediğinin altını çizen protestocular, Suriye halkı adına, Esed’in sivilleri katletmek için başvurduğu kirli yöntem ve taktikleri lanetlediklerini ifade etti.

Protestocular, uluslararası topluma Suriye’de sivillere yönelik katliamların durdurulması için bir an önce harekete geçmesi çağrısı yaptı.

“Esed’e Olan Hıncımızı Haykırmaya Geldik”

Protestonun organizatörlerinden Michael Pröbsting, yaptığı açıklamada, “Burada toplanarak gerçekleştirilmiş toplu katliam nedeni ile Esed’e olan hıncımızı haykırmaya geldik. Esed soğukkanlı bir katil, binlerce insanı Suriye’de öldürdü, şimdi de kimyasal silah kullanıyor.” dedi.

Pröbsting, Suriye halkının yalnız olmadığını, burada toplanan insanların Suriye’de yürütülen özgürlük mücadelesine destek verdiğini kaydetti.

Dünyanın Esed gibi bir diktatöre göz yummasının arkasında bir neden olduğuna işaret eden Pröbsting, “Suriye’de devrim başarıya ulaşırsa, biliyorlar ki bu rüzgâr bütün Orta Doğu’yu saracak.” şeklinde konuştu.

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