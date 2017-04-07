İdlib’deki Kimyasal Katliam Ankara’da Protesto Edildi

Cuma namazını müteakip Ankara Hacı Bayram Camii’nde bir araya gelen Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri burada kıldıkları gıyabi cenaze namazı ve yaptıkları basın açıklamasıyla Esed rejiminin İdlib’de gerçekleştirdiği kimyasal katliamı protesto etti.

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Özgür-Der Ankara Şubesinden Abdurrahman Çeliker kısa bir konuşma yaptı.

Çeliker konuşmasına; “2013 yılında Doğu Guta bölgesine Kimyasal silah kullanarak katliam gerçekleştiren Esed rejimi yeteri baskıyı ve önleyici bir karşılık görmediği için çeşitli aralıklarla küçük çaplarda bu kimyasal silahlara kullanmaya devam etti. Yetmedi varil bombalarıyla Müslümanların başına ateş yağdırmaya devam etti. Rusya, Amerika ve İran'ın desteğini de arkasına alarak üç gün önce İdlip'te yüzlerce insanın ölümüne neden olan vahşi kimyasal saldırıyı gerçekleştirdi.” sözleriyle başladı.

Çeliker konuşmasını; “7. yılına giren Suriye direnişinin hep yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Zalimler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar Müslümanların gücünü ve direnişlerini kıramayacaklar ve sonunda zafer Müslümanların olacaktır. Eğer Allah’a inanıyorsanız mutlak galip gelecek olanlar sizlersiniz.” diyerek tamamladı.

Yoğun bir katılımın olduğu eylem Soner Kartal’ın okuduğu basın açıklamasından sonra sona erdi. Eylemde “Katil Rusya, Katil ABD!”, “Katil İran Suriye’den Defol!” sloganları atıldı, tekbir getirildi.

Basın Açıklamasının Tam Metni:

Es Selamünaleyküm; Değerli katılımcılar! Türkiye’de ve dünyanın neresinde olursa olsun din, inanç, düşünce, ifade özgürlüğü, baskı, engellemeler, insanlığa yapılan tüm saldırı ve zulümlere karşı MÜSLÜMANCA tavır koyma amacıyla oluşturduğumuz platformumuzun Basın Açıklamasına hoş geldiniz.

İdlib halkına yapılan zulümler yürekleri parçalıyor. Tir tir titreyerek can veren sabileri hepimiz gördük. Bir yandan ABD diğer taraftan katil Rusya ve Esed destekçileri İran ile bombalıyor. Amerika 9500 km’den, İngiltere 5000 Km’den, Rusya 3200 km’den ve İran 1600 km uzaklıktan kalkmış Suriye’ye gelerek leş kargaları gibi Müslümanların başına üşüşmüş katliamlar yapmaya devam ediyorlar. Daha sonra zulüm çemberi içinde kalan masum Suriye halkı üzerinden birbirlerine uluslar arası anlaşmaların dışına çıkılmaması gerekir diyerek pişkin ve utanmaz bir tavır sergiliyorlar.

7. yılına giren Suriye direnişi her gün yeni katliamlarla bitirilmek isteniyor. Ümmet topraklarında geçtiğimiz birkaç haftada yapılan saldırılarda; Irak’da Musul Rakka, Suriye’de Halep İdlip ve Filistin’de 2000 den fazla Müslüman sivil katledildi. Amerika ve Rusya, havadan bombalayarak yüzlerce insanı katlederken İşgalci Siyonist İsrail Filistinli kadın çocuk demeden vurarak infaz etmekte. Terörist başı İsrail’in alçakça saldırısı sonucu geçtiğimiz günlerde komutan "Mazin Fukaha" şehitler kervanına kattığı son isimlerden oldu. Bütün katillerin ortak savunması “teröre karşı savunma” olmakta. Fakat biz biliyoruz ki asıl terörist ABD’dir, RUSYA’DIR ve onların bu vahşetine ortak olan işbirlikçi hainlerdir.

Yanı başımızda sınır komşumuz olan Suriye İdlip'ten de çığlıklar yükseliyor. Görülmemiş bir vahşet yaşanıyor. Ümmetin kadınları, çocukları gözlerimizin önünde hunharca katlediliyor. Küresel terörizm 6 yıldır kardeşlerimize bombalar yağdırıyor. Karanlık Batı ruhunun icadı kimyasal silahlarla birkaç gün önce İdlib'te çoğu çocuk 100'den fazla sivil hunharca katledildi, yine çoğu çocuk 500 sivil yaralandı. Bu görüntüler ilk değil. Maalesef son da olmayacak.

Hani İslam ordumuz, hani yedi düvele kök söktüren ordumuz? Yanı başımızda çığlıklarını duyduğumuz mazlum halkın imdadına hangi ordular yetişecek? Biz insanların tok ölmesinden başka Allah aşkına ne yapa biliyoruz? Türkiyeli Müslümanlar olarak Suriye’de kıyamda olan bir avuç özgürlük savaşçısı kardeşlerimize desteklerimizi sonuna kadar sürdürmeliyiz. Vallahi o kardeşlerimizin ümmetin namusunu, haysiyetini, onurunu kurtarıyorlar. Kan emici vampirlere karşı direnen o aslanlara Ankara’dan selam olsun.

Dün açıklamada bulunan Katil Devlet Amerika’nın başı Tramp, “Esede müdahale edile bilir” diyor. Ey kafir! Kafir oğlu kafir! Biz senin, senin temsil ettiğin zihniyetinin ne mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Kurulduğun günden beni dünyanın neresine gittiysen kan, ölüm, tecavüz, işkence, vahşet götürmekten başka ne yaptın? Girdiğin her yeri talan ettin. Afganistan da, Irakta, Libya’da, Suriye’de geride milyonlarca katlettiğin insan yığınlarını bırakıp, ümmeti bir birine düşüren sen değil misin? Suriye direnişini Deaş bahanesiyle önünü kesen sen değil misin? Şimdi kalkmış utanmadan Esede müdahaleden söz ediyorsun. Yapacağın en hayırlı iş tasmalarını elinde tuttuğun işbirlikçi köpeklerini alıp topraklarımızdan, ümmet coğrafyasından defolup gitmen. Son olarak Suriye’de zalim Esed’i destekleyen ABD, RUSYA ve onların işbirlikçisi İRAN devletlerini lanetlediğimizi ve bu Katiller çetesinin elbet bu ölümlerin hesabını bir gün vereceğini bütün dünyaya haykırıyoruz.

Bütün insanların akıl, nesil, can, mal ve din emniyetlerinin sağlandığı bir dünyada buluşmak temennisiyle katılımlarınız için teşekkür ederiz.

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU