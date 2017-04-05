İdlib’deki Katliam Kayseri’de Lanetlendi

»Ana Sayfa»Kayseri
05.04.2017 11:06
İdlib’deki Katliam Kayseri’de Lanetlendi
Suriye’nin İdlib kentinde Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal katliam Kayseri’de protesto edildi.

Haksöz Haber

Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in Han Şeyhun beldesinde Beşşar Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırıları protesto etmek isteyen bir grup müslüman genç, Kayseri Meydan Bürüngüz Camisi’nin önünde toplandı.

Fetih Suresi’nin okunduğu ve sık sık tekbirlerin getirildiği program, Fatih Pala’nın yaptığı dualarla sona erdi.

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Esed güçleri, dün Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırdı. Art arda meydana gelen kimyasal saldırılarda 100’ü aşkın sivil hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

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