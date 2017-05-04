İdlib’deki Kamplara İnsansız Hava Araçlarıyla Saldırdılar!

İdlib Sivil Savunma Sözcüsü Ahmet Ebu Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğlen saatlerinde Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinin Derkuş beldesinde bulunan Vefa mülteci kampına İHA ile düzenlenen ilk saldırıda 2 kişinin yaralandığını ve bazı çadırların yandığını söyledi.

Ebu Nur, “Akşam saatlerinde ikinci İHA saldırısı Derkuş’taki Halep 1 kampını hedef aldı. Saldırıda bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. Yaralanan 9 sivil bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırılarak tedavi altına alındı.” dedi.

Üçüncü İHA saldırısında beldedeki bazı sivil araçlarının hedef alındığını belirten Ebu Nur, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını aktardı.

İdlib Sivil Savunma’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan İHA veya İHA’ların hangi ülkeye ait olduğunun belirlenemediği ifade edildi.