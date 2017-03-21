İdlib’deki Hastanede Bir Kuvözde İki Bebek Tedavi Görüyor!
AA muhabiri, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı yetkilileriyle gittiği Suriye’nin kuzey batısında yer alan İdlib’in Atme kasabasında yaşam koşullarını gözlemledi.
Atme, yüz binlerce savaş mağdurunu barındıran çadır kentlerin merkezinde yer alıyor. Beşşar Esed güçlerinin saldırıları sonucu ev, iş yeri ve ailesini kaybeden yüz binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına yakınlığı nedeniyle daha güvenli olan bu bölgeye yerleşiyor.
Sağlık Hizmeti Veren Tek Merkez
Ticari hayatın sürdüğü kasabada, sağlık hizmeti veren tek merkez Hand in Hand Atme Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi.
Kasabanın merkezinde 3 katlı binada hizmet veren hastane, 30 yatak kapasitesi, 2 ameliyathane, 1 doğumhane, 1 kadın kliniğiyle faaliyetini sürdürüyor.
Uluslararası bir yardım kuruluşunun desteğiyle finanse edilen hastanede, 9 çocuk doktoru, 6 kadın doğum uzmanı çalışıyor.
Hastane Kapısında “Silahla Girilmez” Uyarısı Bulunuyor
Güvenliği sağlayan direnişçi askerler ile silahlı kişilerin sıklıkla görüldüğü yerde, hastanenin giriş kapısındaki “Silahla Girilmez” uyarısı dikkat çekiyor.
Hastane Müdürü Dr. Rahmi Alo, yaptığı açıklamada, hastanenin Esed güçlerinin saldırıları nedeniyle bölgeye gelen Suriyelilerin ihtiyaçlarına, zor koşullar altında cevap verdiğini söyledi.
Bölgede mülteci sayısının artmasıyla kapasitenin üzerinde başvuru aldıklarını anlatan Alo, yeterli doktor ve hemşire bulunmadığını, ilaç sıkıntısının da baş gösterdiğini dile getirdi.
“Bir Yatağa Bazen 3 Hastayı Yatırdığımız Oluyor”
Savaş bölgesinde olmasından dolayı acil müdahale gerektiren yaralıların da hastaneye getirildiğini belirten Alo, şunları kaydetti:
“Doktorlarımız bazen hiç uyumadan vakaya bakıyor. Hastanedeki 15 doktorumuz ayda 50 binin üzerinde vakayla ilgileniyor. Hastanenin 11 odasında 30 yatak kapasitesi var. Bir yatağa bazen 3 hastayı yatırdığımız oluyor. Yeni doğan ünitesinde 6 kuvözümüz var. Burada yetersizlikten dolayı bir kuvözde 2, bazen de 3 bebeğimizin tedavisini yapıyoruz. Çocuk yoğun bakım ünitesi yok. Yoğun bakım odası ve gerekli teçhizatları olmadığından dolayı kritik hastaları Türkiye’ye gönderiyoruz.”
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