İdlib'deki Görüntüler Esed ve Ortaklarının Yalanını Ortaya Çıkardı

Rusya ile birlikte söz konusu bölgede kimyasal silah depoları olduğunu iddia eden Esed rejimi bölgeden gelen görüntülerde yalanlıyor.

Suriye'nin İdlib ilinin Han Şeyhun bölgesinde Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı düzenlediği bölge, AA tarafından havadan görüntülendi. Vurulan noktanın hububat silosu olduğu, görüntülerde daha net şekilde farkediliyor.

Esed rejiminin 4 Nisan'da Han Şeyhun'da 100’den fazla sivilin ölümüne 500'den fazlasının zehirli sarin gazından etkilenmesine yol açan kimyasal silah katliamının ardından bölge havadan çekildi.

"Hayalet kenti" andıran Han Şeyhun'a ait görüntülerde, büyük bir yerleşim alanı hattının 50 metre kadar yakınında bulunan hububat silolarının, bir kısmının tahrip edildiği anlaşılıyor.

Rusya ve Esed rejimi, kimyasal bombanın atıldığı noktanın muhaliflere ait kimyasal silah depoları olduğunu iddia etmişti. Ancak havadan çekilen görüntülerde, depoların halkın kolaylıkla göreceği bir alanda yer aldığı, çevresinde büyük duvarlar bulunmadığı, alçak duvarların birçok yerden yıkık ve açık durumda olduğu görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, vurulan alanda muhaliflerden kalmış askeri araç, kontrol noktası veya benzeri izlere rastlanmıyor.

AA muhabirlerinin siloların bulunduğu sokakta, saldırıdan bir gün sonra yaptığı röportajlarda, mahalle sakinleri vurulan yapıların hububat silosu olduğunu, buralarda askeri muhalif görmediklerini anlatmıştı.

Türkiye sınırındaki Atme kampına sığınan Han Şeyhunlular da siloların daha önce de saldırıya uğradığını, zaten kullanılmaz durumda olduğunu ve bir zamanlar yanındaki tek katlı yapılarda ekmek fırını işletilmeye çalışıldığını belirtmişti.

AA