İdlib’deki Cuma Gösterisinde “Tahriru’ş-Şam’a Katılın” Çağrısı Yapıldı
İdlib’in Atme kasabasında yüzlerce kişi Cuma namazı sonrası gösteri düzenledi ve sahadaki bütün grupları Tahriru’ş-Şam bayrağı altında toplanmaya çağırdı.
İdliblilerin yeni kurulan Tahriru’ş-Şam’a olan sevgi seli gün geçtikçe büyüyor. Islahhaber.net sitesinin aktardığına göre, Cuma çıkışı gösteri yapan kitle sahadaki bütün muhalif grupları Tevhid bayrağı altında toplanmaya ve Tahriru’ş-Şam ekseninde birleşme davette bulundu.
Etiketler: İdlib, Tahriru’ş-Şam
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İdlib’deki Cuma Gösterisinde “Tahriru’ş-Şam’a Katılın” Çağrısı Yapıldıİdlib’in Atme kasabasında yüzlerce kişi Cuma namazı sonrası gösteri düzenledi ve sahadaki bütün grupları Tahriru’ş-Şam bayrağı altında toplanmaya çağırdı.
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