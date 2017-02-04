İdlib’deki Cuma Gösterisinde “Tahriru’ş-Şam’a Katılın” Çağrısı Yapıldı

İdlib’in Atme kasabasında yüzlerce kişi Cuma namazı sonrası gösteri düzenledi ve sahadaki bütün grupları Tahriru’ş-Şam bayrağı altında toplanmaya çağırdı.

İdliblilerin yeni kurulan Tahriru’ş-Şam’a olan sevgi seli gün geçtikçe büyüyor. Islahhaber.net sitesinin aktardığına göre, Cuma çıkışı gösteri yapan kitle sahadaki bütün muhalif grupları Tevhid bayrağı altında toplanmaya ve Tahriru’ş-Şam ekseninde birleşme davette bulundu.