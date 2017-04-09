“İdlib’deki Can Kayıplarının Sorumlusu Rusya’dır”

»Ana Sayfa»Suriye
09.04.2017 14:44
“İdlib’deki Can Kayıplarının Sorumlusu Rusya’dır”
İngiltere Savunma Bakanı Sir Michael Fallon, Esed’in en önemli destekçisi olmasından dolayı İdlib’de gerçekleştirilen kimyasal saldırılardan Rusya’nın sorumlu olduğuna dikkat çekti.

İngiltere Savunma Bakanı Sir Michael Fallon, Beşşar Esed güçleri tarafından İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirilen ve 100’ü aşkın sivilin hayatını kaybettiği, 500’ü aşkın sivilin de yaralandığı kimyasal saldırılardaki her bir sivil can kaybının suçlusunun Rusya olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Fallon, Sunday Times gazetesine yazdığı makalede, Rusya’nın Esed’in “en önemli destekçisi” olmasından dolayı “vekâleten” bu can kayıplarından sorumlu olduğunu söyledi.

Fallon, ayrıca, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen füze saldırısının “doğru karar” olduğunu belirterek, kimyasal saldırıları ise “barbarca, ahlaksız ve yasa dışı” olarak tanımladı.

Yazısında, “Son birkaç yıl içerisinde ellerindeki kozları kullanarak bu savaşı bitirmek için birçok fırsatları oldu. Rusya, rejimi dizlerinin üzerine çöktürtmek için gerekli kararlılığı göstermelidir.” ifadelerini de kullanan Fallon, Esed’in görevden ayrılmasının şart olduğunu ve istikrar arayışının başlaması gerektiğini de dile getirdi.

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