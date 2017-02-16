İdlib’de Yerleşim Yerine Füze Düştü: 5 Sivil Yaralandı!

»Ana Sayfa»Suriye
16.02.2017 12:43
İdlib’de Yerleşim Yerine Füze Düştü: 5 Sivil Yaralandı!
Suriye’nin İdlib kentinin kırsalında yer alan bir yerleşim yerinin yakınına balistik füze düşmesi nedeniyle 5 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye’nin İdlib kentindeki sivil savunma yetkililerinden Zekeriya Kitaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Lazikiye sahilindeki savaş gemilerinden atıldığını tahmin ettiğimiz balistik bir füze İdlib’in Kefr Nabul beldesinde yerleşim yerinin yakınına düştü.” dedi.

“Füze İnfilak Etmedi”

Füzenin düşmesi sonucu 5 sivilin yaralandığını belirten Kitaz, “Füze infilak etmedi. Bu tek tesellimiz. Eğer patlamış olsaydı, sivil kayıplar olurdu.” diye konuştu.

Ateşkes İhlâlleri

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Esed ve işbirlikçileri birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

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