İdlib’de Yerel Seçimler Yapıldı

Suriye’nin direnişçilerin kontrolündeki İdlib kentinde belediyecilik faaliyetlerini yönetecek olan konsey seçildi.

Küresel Analiz’de yer alan habere göre, Suriye’nin direnişçilerin kontrolündeki İdlib kentinde yaşayan halk şehrin yönetim işlerini yürütmekle yükümlü olacak yerel konseyi şeçti.

Seçim komisyonu başkanı Muhammed Salim Huder, İdlib’i fetheden Fetih Ordusu’nun kontrolündeki şehrin yerel çalışmalarını ayrı bir konseye devrettiğini açıkladı.

Seçim işlemleri bir gün içerisinde tamamlanırken toplamda 85 aday seçimlere katıldı. Adaylar içerisinden 25’i göreve başlayacak.

Seçimlerde 25 yaş üstü olanlar oy kullandı.

Konsey şehirdeki sosyal hizmetler ve geliştirme projelerinin yanında, yerlerinden edilerek şehre yerleşmiş vatandaşlar ile de ilgilenecek.

Şu ana kadar belediye ve zabıta işleriyle de Fetih Ordusu çatısı altındaki askerî gruplar ilgileniyordu. Fetih Ordusu’nun şehrin yönetim işlerini halk konseyine devretmesi, direnişçilere askerî operasyonlar ve planlar yapmak için daha fazla zaman verecek.

İdlib’de bulunan şer’i mahkemeler ise kadıların denetiminde çalışmaya devam ediyor.

İdlib Fetih Ordusu’nu oluşturan grupların içinde Şam’ın Fethi Cephesi ve Ahraru’ş-Şam da bulunmakta.