“İdlib’de Yaşanan Katliamı Şiddetle Lanetliyorum”
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Suriye’nin İdlib kentinde Esed güçleri tarafından düzenlenen kimyasal katliama tepki gösterdi.
“Dünyada da Ahirette de Kötülük ve Yandaşları Hak Ettiği Cezayı Bulacaklar”
AA’da yer alan habere göre, Görmez, yaptığı yazılı açıklamada, “İdlib’de yaşanan katliamı şiddetle telin ediyor, arkası kesilmeyen vahşet karşısında yürekleri yanan, kardeşlerinin acısına ortak olan ve duaya duran bütün müslümanlara başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.
Kadın-erkek demeden, yaşlı-çocuk ayırt etmeden insanların üzerine kimyasal bombalar yağdırmanın, toprağı, havayı, suyu zehirleyerek nesillerin geleceğini heba etmenin insanlık önünde de Allah katında da hiçbir açıklamasının olamayacağını vurgulayan Görmez, bu savaşın elbet sona ereceğini, gözyaşı coğrafyasında adaletin yeniden hükümferma olacağını, bu dünyada da ahirette de kötülük ve yandaşlarının hak ettiği cezayı bulacaklarını belirtti.
“Bu Vebal Her Birinizin, Hepimizin Sırtındadır”
Görmez, o zamana kadar müslümanlara düşenin umudunu, imanını ve cesaretini yitirmeden barış ve merhamet için çabalamak ve sabırları tükenen, beldeleri harap olan, gönülleri bitap düşen insanların feryadını duymak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Ey Müslümanlar, İslam ümmeti, saldırı ve terör haberlerine alışıp duyarsızlaşmayın. Kardeşliğinizi unutmayın, tek yürek olarak mazlumun yanında yer alın. Ey İslam ülkelerinin liderleri, ilim insanları, insan hakları müdafileri, bu karanlık ve kuralsız savaşı durdurmak için maddi ve manevi her türlü gücünüzü seferber edin. Masumları, anaları, yavruları ezip geçen bu hayasızca akını durdurun. Unutmayın, bu vebal her birinizin, hepimizin sırtındadır.”
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