İdlib’de Sivillere Yönelik Yoğun Hava Saldırıları Sürüyor!

Suriye’nin kuzeyinde direnişçilerin kontrol altında tuttuğu İdlib’deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, ilin güneyindeki Serakib ve Kefer Nebil ilçeleri, Han Şeyhun ve Temeniye beldeleri, Kefer Sicne, Has, Ken Sehra ve Serce köyleri sabah saatlerinden bu yana yoğun hava saldırısına maruz kalıyor.

Esed rejiminin 4 Nisan’da kimyasal silah katliamı yaptığı Han Şeyhun beldesindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) basın sorumlusu Enes Diyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “5 uçak saldırısı oldu. Merkezimiz tamamen kullanılamaz duruma geldi. Ambulanslarımız ve arama kurtarma araçlarımız da aynı şekilde.” dedi.

Diyab, saldırıların Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiğini söyledi.

Kefer Sicne köyünde yanarak can veren bir çocuğun görüntüleri, sosyal medyada infiale neden oldu.

Serce köyünde en az 5 sivil hayatını kaybetti.

Bu arada, İdlib ili genelinde güvenlik nedeniyle cuma namazına gitmeme çağrısı yapıldı.

Son 4 günde İdlib’in güneyindeki hava saldırılarında en az 23 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib’deki Durum

Mart 2015’te direnişçilerin kontrolüne giren İdlib, savaş boyunca rejimin yoğun saldırılarının adresi oldu.

Rejim, Han Şeyhun beldesine 4 Nisan’da yaptığı kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Geçen cuma ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran, İdlib’deki “çatışmasızlık bölgesi” sınırlarında anlaşmaya varmıştı. Ancak Esed rejimi ve Rusya söz konusu anlaşmaya uymayarak İdlib’e yönelik saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.