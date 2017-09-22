İdlib'de Sivillere Yoğun Hava Saldırıları Sürüyor

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e düzenlenen şiddetli hava saldırıları sürüyor. Bugünkü saldırılarda en az 12 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, ilin güneyindeki Han Şeyhun, Kefer Nebil ve Serakib ilçeleri, Temania, Marzita, Circenaz beldeleri ve Has, Habit, Hamidiye, Neyrab, Eblin, Kefer Secne, Sifvahan, Deyr Şarki, Telemnis, Benin ve Serce köyleri hava saldırılarının hedefi oldu.

Söz konusu bölgelere düzenlenen en az 70 saldırıda toplam 12 sivil öldü. Böylece son 4 günde İdlib'de 35 sivil hava saldırılarında hayatını kaybetmiş oldu.

Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne giren İdlib, iç savaş boyunca rejimin yoğun saldırılarının adresi oldu.

Rejim, Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da yaptığı kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Türkiye ve Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlatılan ateşkes süreci sayesinde kente yapılan hava saldırıları yaklaşık 2,5 aydır durma noktasına gelmişti.

Ancak 2,5 milyon civarında sivilin yaşadığı kent, zaman zaman rejimin topçu saldırılarının hedefi oluyordu.

Geçen cuma ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'deki "çatışmasızlık bölgesi" sınırlarında anlaşmaya varmıştı. Garantör ülkeler, kentte muhalifler ve doğusundaki rejim güçleri arasına gözlemci güç göndermekte uzlaşmıştı.

AA