İdlib’de Sivil Savunma Görevlilerini Katledenlere İdam!

12 Ağustos tarihinde İdlib’in Sarmin beldesinde Beyaz Baretliler adlı sivil savunma kuruluşunun ofisi basılıp 7 çalışanı öldürülmüş ve örgütün 2 aracı da gasp edilmişti. Bu saldırının IŞİD’le bağlantılı olduğu iddia edilen Cund’ul Aksa adlı bir grubun militanlarınca gerçekleştirildiği düşünülmekte.

2013 yılında kurulan Beyaz Baretliler, Suriye’de rejimin bombardımanına maruz kalan mıntıkalarda çok yoğun ve etkili çalışmalar yürüten, bu yüzden 2016’da Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüş bir yardım kuruluşu. Beyaz Baretliler’i hedef alan saldırılar halktan çok büyük tepki görmüştü.

Yapılan tahkikat sonucunda bu katliama iştirak etikleri tespit edilen 3 kişi yargılanıp suçlu bulunmuştu. Bu kişilerin cezaları Tahrir’uş Şam tarafından kafalarına kurşun sıkılmak suretiyle infaz edildi.

Kaynak: Zaman Al Wasl, Haksöz Haber