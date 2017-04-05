“İdlib’de Sinir Gazı Kullanıldığını Gösteren Bulgular Var”

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye’nin İdlib kentinde Esed güçlerinin gerçekleştirdiği kimyasal saldırılarda sinir gazının kullanıldığını gösteren bulgular olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin İdlib kentinde Beşşar Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen aralarında çocukların da bulunduğu 100’ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve yüzlerce kişiyi de etkileyen saldırılarda yüksek düzeyde zehirli kimyasal kullanıldığına yönelik raporlar nedeniyle örgütün alarm durumunda olduğu bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, DSÖ, bu son saldırının, 2013 yılında Suriye’nin Guta şehrindeki saldırıdan sonra en dehşet verici kimyasal saldırı olduğunu belirtti.

“Hastanelerin Kapasitesi Sınırlı”

Açıklamada, İdlib’de bu sabah da yüksek düzeyde kimyasal silah kullanıldığının rapor edildiği ve bölgedeki hastanelerin kapasitesinin sınırlı olduğu kaydedildi.

Örgüt, hastanelerin saldırılar nedeniyle faaliyetlerine devam edemediğini ve hastaların Türkiye’ye gönderildiğini de açıkladı.

İdlib’deki kimyasal saldırılardan sonra yaşanan can kayıplarını akut solunum yetersizliğine bağlayan açıklamada, “Bazı vakaların, sinir gazı içeren organik fosfora maruz kaldığını gösteren bulgular var.” ifadesi kullanıldı.