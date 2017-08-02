İdlib’de Savaş Mağdurlarına Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Suriye’nin kuzeyinde, direnişçilerin kontrolündeki İdlib iline bağlı Serakib ilçesinde kurulan sağlık merkezinin müdürü Mahmut İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Geçen yıl açtığımız sağlık merkezinde bir yılı aşkın süredir sivillere ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz.” dedi.

“Geçen Ay 7 Bin 500 Kişi Muayene Edildi”

“Yalnızca geçen ay 7 bin 500 kişiyi muayene ettik. Bunun yaklaşık 3 bini psikolojiye başvurdu.” ifadesini kullanan İsa, merkezde kardiyoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, doğum ve kadın hastalıkları bölümlerinin de olduğunu belirtti.

Doktor İsa, Beşşar Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda en çok sivillerin hedef alındığını, bu nedenle insanların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

“Bin Çocuk Aşılandı”

Çocuklara yönelik aşı kampanyalarının olduğunu belirten İsa, tetanoz, hepatit, kızamık ve kabakulak aşıları uyguladıklarını kaydetti.

İsa, sağlık merkezinde 6’sı doktor 35 kişinin hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

“Hizmet Çok Güzel”

Merkezde çocuğunu tedavi ettiren Hasan Yusuf da, “Çocuğum hastalandı. Ücret almadan tedavi ettiler. Hizmet çok güzel. Fazla sıra beklemeden muayene oluyoruz.” dedi.