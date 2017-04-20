“İdlib’de Sarin Gazı Kullanıldığına Dair Bulgular Yadsınamaz”

»Ana Sayfa»Suriye
20.04.2017 06:55
“İdlib’de Sarin Gazı Kullanıldığına Dair Bulgular Yadsınamaz”
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), İdlib’de Esed güçleri tarafından hedef alınan kurbanlarla ilgili gelen ilk sonuçların sarin veya sarin benzeri bir maddeye işaret ettiğini bildirdi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Suriye’nin İdlib kentinde kimyasal silah kullanıldığına ilişkin haberleri soruşturmak üzere oluşturulan bilirkişi heyetinin topladığı kanıtların, uzman laboratuvarlardaki incelemelerinden elde edilen ilk bulguları paylaştı.

AA’da yer alan habere göre, KSYÖ Genel Direktörü Büyükelçi Ahmet Üzümcü, örgütün yönetim konseyi üyelerine yaptığı bilgilendirmede, bilirkişi heyetinin saldırıda hayatını kaybeden üç kişinin otopsilerinden alınan biyo-medikal örneklerin iki ayrı laboratuvarda yapılan analizlerinin, kurbanların sarin veya sarin benzeri zehirli bir gaza maruz kaldıklarını ortaya koyduğunu belirtti.

Büyükelçi Üzümcü, ayrıca heyetin hâlen hastanelerde tedavileri süren yedi kişiden alınan biyo-medikal örneklerin yine iki ayrı laboratuvarda yapılan analizlerinin de kurbanların sarin veya sarin benzeri zehirli bir gaza maruz kaldığını gösterdiğini kaydetti.

KSYÖ Yönetim Konseyi’nin talimatları ve Birleşmiş Milletler’in (BM) ilgili kararları doğrultusunda hareket eden heyetin profesyonelliğine ve tarafsızlığına olan güveninin tam olduğunu vurgulayan Üzümcü, “Örgütün görevlendirdiği laboratuvarlardan gelen ilk sonuçlar, kurbanların sarin veya sarin benzeri bir maddeye maruz kaldığına işaret ediyor. Her ne kadar bunların daha detaylı analizleri yapılacak olsa da hâlihazırda elde edilen bulgular yadsınamaz nitelikte.” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye’de Beşşar Esed güçleri tarafından İdlib’in Han Şeyhun beldesine 4 Nisan’da düzenlenen kimyasal saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100’den fazla sivilin hayatını kaybettiği, 500’den fazla sivilin gazdan etkilendiği belirtilmişti.

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