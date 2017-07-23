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İdlib’de Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!

İdlib’de Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!

İdlib'de Devlet Hastanesi yakınında Heyetu’l Tahriru’ş-Şam’ın kontrol noktasına bombalı araç saldırısı oldu. Patlaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor.

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HAKSÖZ-HABER

Muhaliflerin kontrolündeki Suriye’nin İdlib kentinde Devlet Hastanesi yakınında Heyetu’l Tahriru’ş-Şam’ın Ziraat kavşağındaki kontrol noktasına bombalı araç saldırısı oldu.

Yerel kaynakların aktardığı video ve görüntüler tüyler ürpertici…

İlk belirlemelere göre saldırı sonucunda 13 kişi ölürken en az 20 kişi de yaralandı.

 

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