İdlib’de Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!
İdlib'de Devlet Hastanesi yakınında Heyetu’l Tahriru’ş-Şam’ın kontrol noktasına bombalı araç saldırısı oldu. Patlaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor.
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HAKSÖZ-HABER
Muhaliflerin kontrolündeki Suriye’nin İdlib kentinde Devlet Hastanesi yakınında Heyetu’l Tahriru’ş-Şam’ın Ziraat kavşağındaki kontrol noktasına bombalı araç saldırısı oldu.
Yerel kaynakların aktardığı video ve görüntüler tüyler ürpertici…
İlk belirlemelere göre saldırı sonucunda 13 kişi ölürken en az 20 kişi de yaralandı.
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