İdlib’de Öğrenciler Ders Başı Yaptı

Savaşın yaklaşık 7 yıldır sürdüğü Suriye’de direnişçilerin oluşturduğu Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı okullar, yeni eğitim-öğretim dönem, için kapılarını açtı.

Ders başı yapan öğrenciler arasında rejimin saldırılarında sakat kalan çocuklar da bulunuyor. Her şeye rağmen okula giden çocukların ilk gün heyecanı gözlerinden okunuyor.

Öğretmen Açığı Var

Suriye’denin kuzeyinde, direnişçilerin kontrol altında tuttuğu İdlib’deki İl Eğitim Müdürü Yasin el-Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Okullarda 6 bin 500 öğretmen görev yapacak. Yaklaşık 345 bin öğrenci ders görecek. Okullarda kitap ve defter ihtiyacı var. Ayrıca fen bilimleri alanlarında öğretmen açığı bulunuyor.” dedi.

Öğrencilere Kitaplar Dağıtılacak

İdlib’in Maret en-Numan ilçesindeki Ayn el-Kraye okulunun müdürü Şadi Şibip de, bu hafta içerisinde öğrencilere kitaplar dağıtacaklarını belirterek, “Okulumuzda 300 öğrencimiz var, 8. sınıfa kadar eğitim verilecek.” diye konuştu.

Şibip, deneyimli bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını, öğretmenlere her yıl seminer verildiğini kaybetti.

Okul Malzemesi İhtiyacı

Savaş öncesinde okulun 3 binadan oluştuğunu, ikisinin Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğini belirten Şibip, “Bu durum öğrencilerin daha rahat bir sınıfta eğitim almalarına engel teşkil ediyor.” dedi.

Şibip, öğrencilerin başka yerlerden göç etmek zorunda kalarak bölgeye yerleştiklerine değinerek, okul malzemesi desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.