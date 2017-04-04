İdlib'de Kimyasal Katliam! Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 43’e Çıktı

Esed güçleri tarafından İdlib'in güney kırsalında yer alan Han Şeyhun'a kimyasal gazlarla düzenlenen saldırıda çoğu çocuk onlarca sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejiminin, İdlib'in güney kırsalındaki yerleşim birimlerini hedef alan hava saldırıları sürüyor. Hama'nın kuzey kırsalı ile sınır halinde bulunan Latamine, Han Şeyhun, Helfaya, Habit, Kafr Nabude gibi sivil yerleşim alanlarını hedef alan ve uzun süredir devam eden saldırılarda onlarca sivil yaşamını yitirmişti.

Esed rejimi birkaç gündür ise bölgeye kimyasal içerikli silahlarla saldırılar gerçekleştirmekteydi. Klor gazı ve sarin gazı kullanılan saldırılarda çok sayıda sivil gazdan etkilenmişti.

Dün ise Han Şeyhun beldesinden gelen saldırı haberi rejimin saldırılarının boyutunu ortaya koydu. Doktorların, saldırıdan etkilenen kişilerin göz bebeklerinin sabit ve tepkisiz kalmasından hareketle ifade ettiğine göre sarin gazıyla gerçekleştirilen saldırıda şu ana kadar 40'ın üzerinde sivil yaşamını yitirdi. Sivil savunma ekiplerinin açıklamalarına göre çoğu çocuk 43 sivil yaşamını yitirirken gazdan etkilenen kişi sayısı 215. Saldırı rejime bağlı Sukhoi-22 tipi bir uçak tarafından gerçekleştirildi. Rusya ile Esed rejiminin ortak saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı artıyor.

Bölgede gönüllü olarak faaliyet gösteren doktor Şacu'l İslam'ın Twitter hesabından ifade ettiğine göre faaliyet gösterdiği hastane gerçekleştirilen kimyasal saldırının kurbanlarıyla doldu. Bölgeden aktarılan son haberlere göre saldırıdan etkilenerek hastaneye kaldırılan sivillerin sayısı 300'ü aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60'a ulaştı. Hayatını kaybeden onlarca çocuğun cansız bedenleri bölge halkı tarafından görüntülendi, bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.