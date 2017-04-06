“İdlib’de Kimyasal Gaz ve Kerkük’te Zehirli Hava”

Selahaddin E. Çakırgil, bugünkü yazısında Suriye’nin İdlib kentinde Rusya destekli Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal katliamı ve Kerkük hakkında gündeme gelen bayrak tartışmalarını değerlendiriyor.

Selahaddin E. Çarkırgil, bugünkü yazısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor:

Saint-Petersburg (Sovyetler Birliği dönemindeki ismiyle Leningrad) metrosunda 3 Nisan sabahı meydana gelen terör saldırısı geride 15 kurban ve de onlarca yaralı bıraktı.

Saldırganın, Ekbercan Celilov isimli, yani Müslüman toplumuna mensup ama Rusya vatandaşı bir Kırgız Türkü olduğu açıklandı. Eğer bu iddia gerçekse, gerçekten de teessüf edilecek bir durumdur. Çünkü sivil, savunmasız insanlara karşı hele de İslam adına saldırıldığı gibi bir görüntüye âlet olmanın ağır sorumluluğu söz konusudur. Sivillere yönelik bu gibi saldırıların haram olması hasebiyle, İslam adına yapıldığı iddiasının bütün Müslümanlarca ve kesinlikle reddedilmesi gerekir.

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St. Petersburg metrosundaki saldırının hemen ardından, Suriye’de, Türkiye sınırının 60 km. kadar güneyindeki İdlib vilayetinin Han Şeyhun mıntıkasına yönelik bir kimyasal saldırı daha gerçekleşti. Esasen, Suriye rejiminin kimyasal gaz saldırıları yıllardır devam ediyor. Beşşar Esed’in de Baasçıların da tıpkı bizdeki niceleri gibi ‘Vatan söz konusu olunca, gerisi teferruattır..’ diyerek işledikleri bu çağdaş barbarlık ve insanlık suçunu, dünyaya egemen emperyalist güçlerin ‘Kınıyoruz..’ laflarıyla geçiştirecekleri de ortada..

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