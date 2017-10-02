İdlib’de İki Çocuğu Birden Katledilen Babanın Feryadı!

Beşşar Esed rejimi ve müttefiki Rusya’nın, Suriye’nin İdlib kentinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sürüyor.

Çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıların ardından enkaz altında kalanların kurtarılması için sivil savunma ekipleri tarafından yoğun bir mücadele veriliyor.

Söz konusu saldırılarda iki çocuğunu birden kaybeden babanın feryadı ise yürekleri dağlıyor.

Konuyla ilgili Islah Haber tarafından yayımlanan, Suriyeli babanın feryadı ve küçük bir çocuğun enkaz altından kurtarılmasına ilişkin çalışmaların yer aldığı iki videoyu vicdan sahiplerinin ilgilerinize sunuyoruz: