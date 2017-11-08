İdlib'de HTŞ Komutanlarına Yönelik Suikastler Sürüyor

Büyük bir bölümü Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) kontrolünde bulunan İdlib kenti ve kırsalında muhalif savaşçılara yönelik düzenlenen suikastler devam ediyor.

HTŞ'ye bağlı "İba Haber Ajansı" tarafından aktarılan bilgiye göre, İdlib'in batı kırsalında Armanaz-Kefr Taharim yolu üzerinde HTŞ grubuna ait bir araç el yapımı patlayıcıyla hedef alındı.

Saldırıda 1 kişi öldü

El yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda muhalif gruba bağlı ajansın aktardığı bilgiye göre, 1 kişi yaşamını yitirdi 1 kişi ise yaralandı.

HTŞ'ye bağlı ajans el yapımı patlayıcı saldırısında hedef alınan araca ait görüntüleri de paylaştı.

Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) geçtiğimiz dönemde İdlib kenti ve çevresinde artan suikastler sebebiyle operasyonlar düzenlemiş ve birçoğu IŞİD ile bağlantılı olduğu ifade edilen 100'ün üzerinde kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişileri evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve suikast amaçlı kullanılan silahlar ele geçirilmişti.

Suikastlerdeki diğer şüpheler

Öte yandan muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentinde düzenlenen suikastlerde yabancı ülke istihbarat servislerinin payı olduğu düşünülüyor. Özellikle HTŞ'nin idari kadrosuna yönelik yapılan suikastlerin muhalif grubun "istenilen çizgiye" çekilmesi yönünde adımlar olduğu iddiaları bulunmakta.

Kaynak: Mepa News