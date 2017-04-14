İdlib'de Hava Saldırısı: 5 Şehit
Muhaliflerin kontrolündeki İdlib kırsalına düzenlenen hava saldırısında 3'ü kadın 5 sivil şehit oldu.
Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib kenti kırsalındaki Sıkkeriye köyüne düzenlenen hava saldırısında 3'ü kadın 5 kişinin şehit edildiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rusya'ya ait olduğu düşünülen savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki Cisr eş-Şuğur'a bağlı Sıkkeriye köyüne 3 hava saldırısı düzenledi.
Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda birçok evin yerle bir olduğu belirtilirken, şu ana kadar enkaz altından 3'ü kadın 5 sivilin cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi.
Saldırıdan yaralı olarak kurtulan 8 kişinin ise bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Sivil savunma ekiplerinin bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
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